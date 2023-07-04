Вступна кампанія 2023: як зареєструвати електронний кабінет, подати заяву та скористатися пільгою при вступі

Абітурієнти від початку липня можуть подавати заяви до вишів

З першого липня стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступу до вищих навчальних закладів. У 2023 році вступники в Україні мають подати заяви до вибраних вишів у електронній формі. Все, що варто знати про реєстрацію електронного кабінету, про право на пільги при вступі, читайте далі.

Покрокова інструкція: як зареєструвати електронний кабінет вступника

На сайті vstup.edbo.gov.ua слід перейти в "Електронний кабінет вступника".

Натисніть меню “Реєстрація” та вкажіть адресу своєї електронної пошти.

Зі списку виберіть бажану категорію для вступу.

Введіть серію та номер документа про освіту, дані сертифіката НМТ (ЗНО): номер, пін-код та рік.

Натисніть "Зареєструвати" та вкажіть документ, який посвідчує особу: паспорт, ID-картку або свідоцтво про народження.

Підтвердіть реєстрацію протягом п’ятнадцяти хвилин за посиланням, яке надійде на вказану електронну адресу.

Слід врахувати, що зареєструвати електронний кабінет можливо з атестатом, який видано від 1998 року. Якщо документ отримано раніше, необхідно подавати паперову заяву до приймальної комісії особисто.

Які дані та документи потрібно завантажити

Після успішної реєстрації електронного кабінету вступник має ввести та завантажити наступну інформацію: контактний номер телефону у форматі +380; кольорову фотокартку розміром 3х4 см; фотокопію додатка до свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту.

Якщо є сертифікат ЗНО інших років, необхідно також додати номер, пін-код та рік і завантажити цей документ.

Куди звертатися за допомогою

У разі виникнення труднощів та будь-яких запитань, вступники можуть звертатися до приймальної комісії вибраного ВНЗ. При кожному навчальному закладі працюють спеціальні консультаційні центри. Де абітурієнту допоможуть зі створенням електронного кабінету, внесенням електронних заяв, завантаженням документів, які потрібні для вступу.

Скільки можна подати заяв

Абітурієнти можуть подати до п’яти заяв на бюджетну форму навчання в будь-який ВНЗ без обмеження щодо кількості спеціальностей. І до п’ятнадцяти заяв на контрактну форму навчання. Кожній заяві потрібно обов'язково встановити пріоритет від 1 до 5, де 1 - найвищий пріоритет, а 5 - найнижчий.

Після подання першої заяви не можна коригувати або змінювати дані в електронному кабінеті, тому слід переконатися, що вся інформація введена вірно.

Хто з абітурієнтів має право на пільги при вступі до ВНЗ

У 2023 році передбачено спеціальні пільги для вступників: за умови участі у конкурсному відборі та за умови зарахування на бюджет.

До першої категорії належать особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі від Чорнобильської катастрофи та особи з інвалідністю, які не можуть відвідувати навчальний заклад. Вони можуть брати участь у конкурсному відборі лише за результатами усної співбесіди або творчого конкурсу.

До другої категорії належать постраждалі учасники Революції Гідності, вступники з особливими фізичними потребами, яким відмовили у проходженні НМТ; особи з інвалідністю, які не складають НМТ у зв'язку зі захворюванням або патологічним станом; деякі категорії військовослужбовців та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Вони можуть брати участь у конкурсному відборі замість НМТ.

Також існують спеціальні умови для зарахування на бюджетні місця. До цих умов належать переведення на вакантні бюджетні місця для деяких категорій осіб, наприклад, дітей загиблих осіб, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю.

Як подати документи для пільгових умов вступу

Для того, щоб скористатись пільгою, всі вступники повинні подати реквізити документів, що засвідчують таке право, разом із заявою. Ці дані повинні бути в державних реєстрах. Якщо відповідні документи не підтягнулися автоматично, то потрібно особисто звернутися до приймальної комісії з оригіналами, і представники ВНЗ завантажать у базу даних скановані копії.

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Терміни подання заяв

Прийом заяв та документів від абітурієнтів розпочинається 19 липня (за винятком вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) і закінчується о 18:00 31 липня 2023 року.

Читайте також: