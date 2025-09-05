Вступну кампанію в Україні зробили "недружньою до ухилянтів": подробиці

Вступна кампанія в Україні / © УНІАН

Реклама

Міністерство освіти і науки України заявило, що вступна кампанія 2025 року до закладів вищої освіти стала «недружньою до ухилянтів».

Про це генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров повідомив на брифінгу.

За його словами, нині значно менше абітурієнтів намагаються вступити до університетів лише заради відстрочки від мобілізації.

Реклама

Шаров нагадав, що від 2022 року різко зросла кількість охочих вступати до аспірантури, особливо 2022-2023 років, коли серед вступників було багато чоловіків віком понад 25 років. У відповідь держава запровадила нові правила.

«Систему поступово стабілізували. З 2024 року на аспірантуру денної форми можна вступити лише за бюджетні кошти — це конкурс за бюджетні місця, кількість яких обмежена», — пояснив представник Міносвіти.

Він також зазначив, що кількість бюджетних місць торік суттєво збільшили, аби дати змогу зарахувати всіх талановитих молодих науковців, які справді прагнуть займатися дослідженнями.

Крім того, тепер для вступу до аспірантури потрібно складати два зовнішні іспити: єдиний вступний іспит (ЄВІ), що включає іноземну мову та тест на загальні компетентності, а також окреме випробування з методології наукових досліджень.

Реклама

«Завдяки цим іспитам ми намагаємося залишити тих, хто серйозно цікавиться наукою», — підкреслив Шаров.

За інформацією МОН, цього року у закладах вищої освіти пропонують близько 6000 місць для аспірантів, тоді як іспити успішно склали менше ніж 10 тис. українців.

До слова, у червні у Міносвіти інформували, що з університетів відрахували 4-5 тис. аспірантів-чоловіків, які вступали лише задля отримання відстрочки від мобілізації.