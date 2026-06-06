Встигніть витратити «Нацкешбек»: названо дату, після якої гроші «згорять»

Нацкешбек.

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Програма «Національний кешбек» дозволяє українцям отримувати повернення частини коштів за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Втім, варто пам’ятати, що є чіткі терміни щодо витрат кешбеку.

До якого числа потрібно обов’язково витратити гроші, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Накопичені кошти за програмою «Національний кешбек» потрібно використати до кінця місяця — 30 червня. Інакше вони автоматично повернуться до державного бюджету.

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Зауважимо, що після ції дати програма перейде на новий етап роботи, а виплати надходитимуть за новим графіком.

Як працюватиме Національний кешбек

У пресслужбі «Дії» повідомили, що невдовзі програма перейде на новий етап роботи. Саме тому її учасникам варто знати про важливі зміни в порядку нарахування та використання коштів.

До кінця травня був нарахований кешбек за квітень. Використати виведені на картку кошти можна буде до 30 червня.

За травневі покупки виплата надійде в липні. Надалі все працюватиме у звичному режимі. Кошти надходитимуть після 20 числа щомісяця.

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Максимальна сума кешбеку залишається без змін — 3 000 грн на місяць.

На що можна витратити кешбек:

комунальні послуги;

ліки та медичні вироби;

книги й друковану продукцію;

поштові послуги;

продукти українського виробництва;

благодійність і донати на ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні завершилася державна програма кешбеку на пальне. За понад два місяці дії нею скористалися майже 2,3 млн українців. До програми також долучилися понад 220 операторів АЗС — від великих мереж до локальних заправок.

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