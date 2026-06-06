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Встигніть витратити «Нацкешбек»: названо дату, після якої гроші «згорять»
Українцям нагадали про важливу дату для учасників програми «Національний кешбек».
Програма «Національний кешбек» дозволяє українцям отримувати повернення частини коштів за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Втім, варто пам’ятати, що є чіткі терміни щодо витрат кешбеку.
До якого числа потрібно обов’язково витратити гроші, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Накопичені кошти за програмою «Національний кешбек» потрібно використати до кінця місяця — 30 червня. Інакше вони автоматично повернуться до державного бюджету.
Зауважимо, що після ції дати програма перейде на новий етап роботи, а виплати надходитимуть за новим графіком.
Як працюватиме Національний кешбек
У пресслужбі «Дії» повідомили, що невдовзі програма перейде на новий етап роботи. Саме тому її учасникам варто знати про важливі зміни в порядку нарахування та використання коштів.
До кінця травня був нарахований кешбек за квітень. Використати виведені на картку кошти можна буде до 30 червня.
За травневі покупки виплата надійде в липні. Надалі все працюватиме у звичному режимі. Кошти надходитимуть після 20 числа щомісяця.
Максимальна сума кешбеку залишається без змін — 3 000 грн на місяць.
На що можна витратити кешбек:
комунальні послуги;
ліки та медичні вироби;
книги й друковану продукцію;
поштові послуги;
продукти українського виробництва;
благодійність і донати на ЗСУ.
Нагадаємо, в Україні завершилася державна програма кешбеку на пальне. За понад два місяці дії нею скористалися майже 2,3 млн українців. До програми також долучилися понад 220 операторів АЗС — від великих мереж до локальних заправок.