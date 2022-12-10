Вся Одещина – надалі без світла: часу на відновлення треба набагато більше, ніж раніше

Після завершення ремонтів енергетики зможуть почати вмикати світло на певний час.

Одеса та вся область залишаються без світла станом на вечір 10 грудня і часу на відновлення енергооб’єктів знадобиться набагато більше, ніж у попередні рази після ворожих обстрілів.

Про це повідомили у ДТЕК "Одеські електромережі".

Зазначається, що ситуація в енергетиці Одещини залишається складною. Енергетики продовжують невпинно працювати для того, щоб відновити зруйноване та відновити електропостачання за стабілізаційними графіками. Загалом у області цілодобово працюють 206 бригад ДТЕК "Одеські електромережі".

"За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Після завершення відновлювальних робіт, енергетики ДТЕК "Одеські електромережі" зможуть розпочати вмикати світло на деякий час", – йдеться в повідомленні.

Там також наголошується, що в разі появи електроенергії не треба вмикати в розетки одночасно праски, бойлери, чайники чи електроплити. Адже це спровокує нові аварійні ситуації без світла можна залишитися ще на довше.

Нагадаємо, російські війська атакували Одещину дронами-камікадзе в ніч проти 10 грудня. Внаслідок атак пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Тож в Одесі довелося відключити від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. В області теж запровадили екстрені відключення.

Через дефіцит електроенергії в Одесі припинив роботу весь електротранспорт.

Лайфгаки під час блекауту: як нездамні українці переживають відключення електроенергії

Читайте також: