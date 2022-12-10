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Вся Одещина – надалі без світла: часу на відновлення треба набагато більше, ніж раніше

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Вся Одещина – надалі без світла: часу на відновлення треба набагато більше, ніж раніше

Фото: Getty Images

Після завершення ремонтів енергетики зможуть почати вмикати світло на певний час.

Одеса та вся область залишаються без світла станом на вечір 10 грудня і часу на відновлення енергооб’єктів знадобиться набагато більше, ніж у попередні рази після ворожих обстрілів. 

Про це повідомили у ДТЕК "Одеські електромережі".

Зазначається, що ситуація в енергетиці Одещини залишається складною. Енергетики продовжують невпинно працювати для того, щоб відновити зруйноване та відновити електропостачання за стабілізаційними графіками. Загалом у області цілодобово працюють 206 бригад ДТЕК "Одеські електромережі".

"За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів. Після завершення відновлювальних робіт, енергетики ДТЕК "Одеські електромережі" зможуть розпочати вмикати світло на деякий час", – йдеться в повідомленні.

Там також наголошується, що в разі появи електроенергії не треба вмикати в розетки одночасно праски, бойлери, чайники чи електроплити. Адже це спровокує нові аварійні ситуації без світла можна залишитися ще на довше. 

Нагадаємо, російські війська атакували Одещину дронами-камікадзе в ніч проти 10 грудня. Внаслідок атак пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Тож в Одесі довелося відключити від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. В області теж запровадили екстрені відключення.

Через дефіцит електроенергії в Одесі припинив роботу весь електротранспорт.

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Дата публікації
Перегляди
627
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