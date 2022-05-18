Вся пенсія у смартфоні: ПФУ створив спеціальний мобільний застосунок для пенсіонерів

Створений Пенсійним фондом України застосунок отримав назву "Пенсійний фонд". Завантажити його можна на смартфон або планшет. Застосунок повинен допомогти не лише теперішнім, але й майбутнім пенсіонерам отримати інформацію щодо зарплати, пенсії. Що можна подивитись у "Пенсійному фонді" - в матеріалі ТСН.ua
Мобільний застосунок дозволить:
- дізнатись розмір уже призначеної пенсійної виплати,
- контролювати сплату ЄСВ та нарахування страхового стажу,
- бачити розмір своєї зарплати, з якої платяться податки,
- подавати заявки про внесення змін до своєї пенсійної справи.
Мобільний застосунок надає доступ до таких ресурсів:
- до електронних сервісів Пенсійного Фонду України,
- до усіх даних персональної облікової картки: інформації про заробітну плату, наявний страховий стаж, сплаченим на свою користь внескам та іншому,
- до електронної трудової книжки,
- до листків непрацездатності,
- до даних електронної пенсійної справи.
"Пенсійний фонд" надає можливість:
- додаткового контролю за сплатою страхувальниками страхових внесків,
- подати заяву на призначення або перерахунок пенсій,
- подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення,
- подавати дані для внесення змін до пенсійної справи,
- отримувати та завантажувати електронні документи з Реєстру застрахованих осіб,
- верифікації документів, довідок, сформованих в особистому електронному кабінеті,
- подавати звернення (запити, пропозиції),
- відстежувати стан опрацювання звернень до Пенсійного фонду України, в т. ч. прикріплених до звернень документів,
- одержувати та переглядати повідомлення від Пенсійного фонду України.
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