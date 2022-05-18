Вся пенсія у смартфоні: ПФУ створив спеціальний мобільний застосунок для пенсіонерів

Створений Пенсійним фондом України застосунок отримав назву "Пенсійний фонд". Завантажити його можна на смартфон або планшет. Застосунок повинен допомогти не лише теперішнім, але й майбутнім пенсіонерам отримати інформацію щодо зарплати, пенсії. Що можна подивитись у "Пенсійному фонді" - в матеріалі ТСН.ua