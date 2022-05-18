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Вся пенсія у смартфоні: ПФУ створив спеціальний мобільний застосунок для пенсіонерів

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Вся пенсія у смартфоні: ПФУ створив спеціальний мобільний застосунок для пенсіонерів

мобільний застосунок для пенсіонерів / Фото: pixabay.com

Створений Пенсійним фондом України застосунок отримав назву "Пенсійний фонд". Завантажити його можна на смартфон або планшет. Застосунок повинен допомогти не лише теперішнім, але й майбутнім пенсіонерам отримати інформацію щодо зарплати, пенсії. Що можна подивитись у "Пенсійному фонді" - в матеріалі ТСН.ua

Мобільний застосунок дозволить:

  • дізнатись розмір уже призначеної пенсійної виплати,
  • контролювати сплату ЄСВ та нарахування страхового стажу,
  • бачити розмір своєї зарплати, з якої платяться податки,
  • подавати заявки про внесення змін до своєї пенсійної справи. 

Мобільний застосунок надає доступ до таких ресурсів:

  • до електронних сервісів Пенсійного Фонду України,
  • до усіх даних персональної облікової картки: інформації про заробітну плату, наявний страховий стаж, сплаченим на свою користь внескам та іншому,
  • до електронної трудової книжки,
  • до листків непрацездатності,
  • до даних електронної пенсійної справи.

"Пенсійний фонд" надає можливість:

  • додаткового контролю за сплатою страхувальниками страхових внесків,
  • подати заяву на призначення або перерахунок пенсій,
  • подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення,
  • подавати дані для внесення змін до пенсійної справи,
  • отримувати та завантажувати електронні документи з Реєстру застрахованих осіб,
  • верифікації документів, довідок, сформованих в особистому електронному кабінеті,
  • подавати звернення (запити, пропозиції),
  • відстежувати стан опрацювання звернень до Пенсійного фонду України, в т. ч. прикріплених до звернень документів,
  • одержувати та переглядати повідомлення від Пенсійного фонду України.

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