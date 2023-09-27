"Вся Україна на хвилину зупиниться": Зеленський анонсував акцію пам'яті 1 жовтня

1 жовтня Україна вперше відсвяткує у нову дату День своїх захисників і захисниць.

По всій Україні у неділю, 1 жовтня у День захисників і захисниць, відбудеться масштабна хвилина мовчання на згадку про всіх загиблих воїнів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хай це стане нашою новою традицією. 9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада змінила дати деяких свят. Зокрема, День захисників і захисниць України офіційно відзначатиметься 1 жовтня, а не 14 жовтня.

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