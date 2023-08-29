Стрілянина у Дніпрі: з'явилися фото з місця трагедії побитої поліцейської і вбитої горем дружини застреленого чоловіка

У Мережі з'явилося фото закрикавленої поліцейської, на яку напав водій Jaguar у Дніпрі.

Увага! Контент 18+

Як відомо, у Мережі писали, що патрульний вистрілив у чоловіка після того, як той напав на поліцейську. На фото видно, що жінці добряче дісталося під час бійки – її лице і руки повністю у крові.

А на опублікованому відео смертельного моменту можна побачити, як чоловік та його пасажирка (очевидно дружина) чинять опір під час затримання, а діти фільмують все на телефон.

Також пресслужба ДБР опублікувала фото з місця інциденту, на якому видно, як дружина загиблого схилилася над його тілом.

Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, що сьогодні, 29 серпня, у Дніпрі між водієм елітного авто та копами виник конфлікт, під час якого одині із поліцейських застрелив водія автівки.

Після інциденту патрульного поліцейського затримали. У ДБР розповіли, що загиблий поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння, а також уточнили що буде з копом, який відкрив вогонь.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.