Всю ніч провела в полі: у Миколаївській області з собаками і квадрокоптером шукали 2-річну дівчинку

Дитина гралася біля будинку і загубилася.
У суботу, 12 червня, правоохоронці знайшли дворічну дівчинку, яку шукали всю ніч.
Про це повідомила пресслужба МВС у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що напередодні ввечері, 11 червня, поліція отримала повідомлення про зникнення дитини у селі Воєводському Миколаївської області. Батьки розповіли, що донька гралася біля будинку, а потім зникла.
Понад 300 осіб, серед яких були правоохоронці, спецназівці, волонтери та місцеві мешканці. Також були кінологи з собакам. Задіяли квадрокоптера. Вони обстежували село, а також і найближчі населені пункти, покинуті приміщення, пустирі, колодязі, лісосмуги та водойми. Територію обстежили за допомогою
Близько 9:30 ранку 12 червня Олю Шевчук знайшли в полі за п'ять кілометрів від будинку. Зараз життю дитини нічого не загрожує.
Як повідомлялося, трирічного хлопчика, якого покинули на автовокзалі, забрали його дід із бабою. А жінці, яка його покинула самого, загрожує 5 років позбавлення волі. Так закінчилась історія, що сталася в Херсоні. Малюка знайшли на лавці біля перону, він сидів і чекав мачуху, яка наказала йому не рушати з місця. Кинула вона дитину бо посварилася зі співмешканцем.