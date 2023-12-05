"Всюди лунають вибухи": в окупованому Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА

Місцеві жителі повідомляють про велику кількість вибухів у Керчі та Феодосії.

У окупованій Керчі в ніч проти 5 грудня пролунала серія вибухів.

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Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

Так, люди пишуть, що чули звуки, які нагадують ударні іранські безпілотники Shahed.

Також місцеві жителі пишуть, що вибухів дуже багато, порівняно з останнім разом.

"На цей раз занадто багато вибухів, останній раз було максимум 5, а на цей раз всі 20-25 вибухів", - повідомив один з місцевих жителів.

Також повідомляється про вибухи в районі нафтобази в окупованій Феодосії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував падіння російського "Шахеда" у Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що в Криму окупанти через великі втрати на полі бою будують новий військовий шпиталь.

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