"Всюди лунають вибухи": в окупованому Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА

Місцеві жителі повідомляють про велику кількість вибухів у Керчі та Феодосії.
У окупованій Керчі в ніч проти 5 грудня пролунала серія вибухів.
Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.
Так, люди пишуть, що чули звуки, які нагадують ударні іранські безпілотники Shahed.
Також місцеві жителі пишуть, що вибухів дуже багато, порівняно з останнім разом.
"На цей раз занадто багато вибухів, останній раз було максимум 5, а на цей раз всі 20-25 вибухів", - повідомив один з місцевих жителів.
Також повідомляється про вибухи в районі нафтобази в окупованій Феодосії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував падіння російського "Шахеда" у Криму.
Крім того, ми раніше інформували, що в Криму окупанти через великі втрати на полі бою будують новий військовий шпиталь.
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