Всюди зруйновані будинки й побиті дронами авто: у поліції показали кадри з міста-привида на Донеччині

З небезпечного населеного пункту, де скрізь лише зруйновані будівлі й побиті дронами автівки, триває евакуація.

На Донеччині є місто-привид, у якому проживає 50 мешканців. У Нацполіції показали, який вигляд має Максимільянівка, що розташована на лінії фронту.

Про це йдеться у повідомленні МВС України.

У поліції показали, як живе місто-привид Максиміліянівка Донецької області

Як живе Максимільянівка

На підступах до населеного пункту точаться бої. Довкола лише зруйновані будинки й підбиті дронами автомобілі. Попри щоденні удари росіян, в Максимільянівці залишаються близько 50 жителів.

"12 людей мешкають на краю села – за кількасот метрів від лінії боєзіткнення. Але й сюди група поліції "Білий Янгол" доставляє гуманітарну допомогу. Цього разу поліцейські розвозили овочеві та продуктові набори", – зауважили у відомстві.

Як живе Максимільянівка на Донеччині

Наразі з небезпечного населеного пункту триває евакуація. У поліції зазначають, що днями "Білі Янголи" вивезли двох людей чоловіка та його дружину, якій знадобилася термінова медична допомога.

"Однак, не всі літні люди готові покинути свої домівки. Наслідки цього трагічні. За декілька днів після гуманітарного рейсу "Білі Янголи" повернулися в село, щоб забрати тіло загиблої жінки. Російський снаряд вбив її на порозі будинку", – резюмували правоохоронці.

Нагадаємо, росіяни обрали нову ціль після Авдіївки.

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