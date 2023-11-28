"Втеча із Шоушенка по-мукачівськи": чоловік хвацько втік із ТЦК через вікно на другому поверсі (відео)

У соцмережах з'явилося відео, як чоловік виліз з вікна другого поверху будівлі ТЦК через дірку в ґратах.

У місті Мукачево на Закарпатті чоловік втік із будівлі військкомату через заґратоване вікно із другого поверху.

Відповідне відео опублікував місцевий журналіст Віталій Глагола. Коли воно було зняте, невідомо.

На кадрах видно, як молодий чоловік виліз з вікна другого поверху через дірку в ґратах та хвацько спустився на землю. За втікачем одразу погналися люди у формі.

"Втеча із Шоушенка по-мукачівськи: чоловік втік через вікно із другого поверху ТЦ. Як видно із відео, яке мені надіслали – чоловік виліз у вікно другого поверху Мукачівського ТЦК по вулиці Духновича. Він виліз через дірку в ґратах та спустився на жваву вулицю, після чого кинувся навтьоки. За ним одразу побіг чоловік у військовій формі, після чого відео обривається", – зазначив Глагола.

Чи впіймали втікача-ухилянта, поки невідомо.