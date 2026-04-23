ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
986
Час на прочитання
2 хв

Втеча копів під час теракту у Києві: Вигівський пояснив, чому так сталося

Очільник Нацполу визнав, що у роботі поліцейських є певні недопрацювання.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Теракт у Києві

Теракт у Києві / © Associated Press

Патрульні, які першими прибули на виклик під час нещодавнього теракту в Голосіївському районі міста Києва, не надали необхідної допомоги та залишили пораненого хлопчика на місці.

Очільник Націполіції Іван Вигівський в інтерв’ю «РБК-Україна» пояснив, чому так сталося.

«Ми подивилися на цю ситуацію і зрозуміли, що є певні недопрацювання, в тому числі саме з боку дій поліцейських. Справа не в тому, що вони просто побігли, є внутрішні протоколи і вони їх не дотримались. Ми це зараз розбираємо. Але те, що вони не врятували дитину, те, що вони вчинили так ганебно і неправильно — це проблема. Вони мали допомогти дитині та застосувати зброю відносно стрільця», — сказав він.

Вигівський також зазначив, що, зі слів патрульних, «вони просто не зорієнтувалися, тому що почалася стрілянина».

Теракт у Києві 18 квітня — останні новини

18 квітня екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина. Проте, маючи табельну зброю, поліцейські не застосували її.

Як вважають прокурори, через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти у перехожих.

Печерський районний суд обирав запобіжний захід двом співробітникам Патрульної поліції Києва. Їм інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками під час стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої загинули семеро людей. СБУ кваліфікувала справу як теракт.

Нападника ліквідували під час штурму магазину. Внаслідок стрілянини шість людей загинули і 14 поранено, серед яких дитина.

Дата публікації
Кількість переглядів
986
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie