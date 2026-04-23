Втеча копів під час теракту у Києві: Вигівський пояснив, чому так сталося

Теракт у Києві / © Associated Press

Патрульні, які першими прибули на виклик під час нещодавнього теракту в Голосіївському районі міста Києва, не надали необхідної допомоги та залишили пораненого хлопчика на місці.

Очільник Націполіції Іван Вигівський в інтерв’ю «РБК-Україна» пояснив, чому так сталося.

«Ми подивилися на цю ситуацію і зрозуміли, що є певні недопрацювання, в тому числі саме з боку дій поліцейських. Справа не в тому, що вони просто побігли, є внутрішні протоколи і вони їх не дотримались. Ми це зараз розбираємо. Але те, що вони не врятували дитину, те, що вони вчинили так ганебно і неправильно — це проблема. Вони мали допомогти дитині та застосувати зброю відносно стрільця», — сказав він.

Вигівський також зазначив, що, зі слів патрульних, «вони просто не зорієнтувалися, тому що почалася стрілянина».

Теракт у Києві 18 квітня — останні новини

18 квітня екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина. Проте, маючи табельну зброю, поліцейські не застосували її.

Як вважають прокурори, через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти у перехожих.

Печерський районний суд обирав запобіжний захід двом співробітникам Патрульної поліції Києва. Їм інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками під час стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої загинули семеро людей. СБУ кваліфікувала справу як теракт.

Нападника ліквідували під час штурму магазину. Внаслідок стрілянини шість людей загинули і 14 поранено, серед яких дитина.