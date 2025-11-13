ТСН у соціальних мережах

Втеча Міндіча з України: ЗМІ дізналися, коли він виїхав

Журналісти з’ясували, що фігуранти справи могли знати про слідчі дії заздалегідь: їх попередили — «Треба зачиститись до понеділка».

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Бізнесмен, співвласник «Студії „Квартал-95“ Тимур Міндіч виїхав з Ураїни у напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирах у будинку на вул. Грушевського в Києві.

Про це йдеться у статті на «Українській правді».

«Тімур Міндіч перетнув кордон у пункті пропуску Грушів у напрямку Польщі о 2:09 ночі. Це сталося за 4 з половиною години до обшуків», — йдеться в публікації.

Видання, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що під час обшуків у інших фігурантів справи було виявлено докази того, що учасники схеми вже у п’ятницю, 7 листопада, знали про заплановані на понеділок, 10 листопада, слідчі дії. Один із них писав іншим: «Треба зачиститись до понеділка».

Як фігуранти могли дізнатися про майбутні обшуки?

За даними журналістів, того ж дня до судового реєстру почали завантажувати ухвали щодо проведення слідчих дій у межах операції «Мідас». Теоретично, учасники схеми могли отримати доступ до цих документів через підконтрольних правоохоронців, зазначає видання.

Крім того, саме 7 листопада з’явилося несподіване відеозвернення керівника Офісу президента Андрія Єрмака, у якому він повідомив, що Нацполіція затримала чоловіка, який нібито від імені його родича вимагав хабар за працевлаштування до ОП.

Джерела «Української правди» в політичних колах звертають увагу, що це звернення майже збіглося в часі з отриманням Офісом президента інформації про те, що НАБУ і САП готують масштабні дії, серед іншого — і щодо самого Єрмака.

«Співрозмовники в правоохоронних органах стверджують, що станом на зараз у НАБУ і САП є інформація, що частину інформації фігурантам міг злити заступник керівника САП Андрій Синюк. Але прізвища Міндіч на той момент не було в електронних матеріалах», — зазначено в публікації.

Після цього «зливу» за кордон утік головний фінансист Міндіча — Олександр Цукерман, відомий під прізвиськом Sugarman.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про розкриття разом із САП масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі», викритої під час операції «Мідас». За даними детективів, керівником злочинної організації був фігурант на псевдо «Карлсон» (за даними нардепа Ярослава Железняка, йдеться про Міндіча). Він координував вплив на посадовців.

Того ж дня у Міндіча відбулися обшуки, хоча сам він вже втік за кордон.

Держприкордонслужба України провела перевірку та заявила, що Міндіч законно перетнув кордон, маючи всі необхідні документи для виїзду в умовах воєнного стану. На той момент не діяли жодні обмеження чи заборони на його виїзд.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що підставою для виїзду Міндіча за кордон стала наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 12 листопада повідомила, що Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Міндіча та Цукермана.

