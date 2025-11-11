Втеча Міндіча за кордон: у НАБУ озвучили плани щодо бізнесмена

Бізнесмен Тимур Міндіч / © Наші гроші

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

НАБУ підтвердило, що бізнесмен Тимур Міндіч втік з України. Детективи бюро вже досліджують обставини втечі бізнесмена, обіцяючи повернути його на Батьківщину.

Про це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив у ефірі програми «УП.Чат», інформує «Українська правда».

За словами Абакумова, НАБУ вживатиме заходів, щоб повернути Міндіча до України.

Реклама

«Ми досліджуємо обставини його втечі, ми детально розбираємо крок за кроком, хто йому допомагав, і цьому всьому буде надана належна оцінка», — сказав керівник підрозділу детективів.

Він нагадав, що журналіст Михайло Ткач раніше знімав сюжет про будинок, де мешкає Міндіч, і сам бачив, що знімати там складно.

«Він (будинок — ред.) доволі складний для того, щоб працювало і НАБУ втому числі, він дуже добре охоронюваний. Особи, які є членами злочинної організації, дуже добре використовували засоби конспірації і міняли багато транспорту, засобів зв’язку і так далі. Нам дуже неприємно, що він, скоріш за все, дізнався про те, що в нього відбудуться обшуки, і покинув територію України, але ми зробимо все, щоб спробувати його повернути в країну», — сказав Абакумов.

Щодо можливості повернення Міндіча, представник НАБУ нагадав про існування практики «видачі» громадян.

Реклама

«Будемо дивитись, де він перебуває. Я сьогодні чув, що він вже в Ізраїлі (Ткач уточнив, що, за його даними, Міндіч перебуває у Тель-Авіві — ред.), тож будемо робити все для того, щоб повернути«, — сказав Абакумов.

Нагадаємо, 10 листопада «Українська правда» повідомила про обшуки НАБУ у Міндіча та про його втечу з України за кілька годин до слідчих дій.

НАБУ своєю чергою поінформувало про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики під назвою «Мідас». Причетні до цієї корупції вибудували масштабну схему впливу на державні стратегічні підприємства, зокрема на «Енергоатом».

НАБУ опублікувало частину аудіозаписів, що стосуються цієї справи. На них звучать голоси фігурантів під псевдонімами «Тенор», «Рокет» та «Карлсон». За словами нардепа Ярослава Железняка, «Карлсон» — це Міндіч.

Реклама

Саме «Карлсон», за даними детективів НАБУ, є керівником злочинної організації. Він контролював роботу так званої «пральні» для відмивання незаконно отриманих коштів. «Карлсон» керував фінансовими потоками з помешкання на вул. Грушевського у Києві та координував вплив на посадовців центральних органів влади. Його діяльність стосувалася вирішення питань у власних інтересах, зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.