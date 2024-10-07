Втеча Тупицького: викрито групу, яка вивезла за кордон ексголову Конституційного Суду

До групи входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники ДПСУ.

Прокурори викрили організовану злочинну групу, члени якої незаконно переправили через держкордон ексголову Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України, не вказавши імені ексголови КСУ, однак із контексту зрозуміло, що йдеться саме про Тупицького.

Прокурори викрили організовану групу, до якої входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Держприкордонслужби.

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За даними слідства, організована група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпаття без проходження обов’язкового прикордонного контролю.

Своєю чергою поліцейський інформував охочих незаконно виїхати з України про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв, які здійснювали перевезення. Так, правоохоронець особисто виїжджав до району прикордонного пункту, супроводжуючи незаконний перетин кордону, зокрема вночі.

Прикордонники ж не проводили контроль щодо осіб, яких незаконно переправляли через держкордон.

Серед осіб, які скористалися протиправною послугою, був і колишній голова Конституційного Суду України.

Учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон України. Також у межах цього кримінального провадження Тупицькому повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон у співучасті з учасниками цієї організованої групи.

Слідство триває, встановлюються інші можливі співучасники злочинів серед працівників правоохоронних органів.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в Офісі генпрокурора повідомили, що Тупицький залишив Україну, незаконно перетнувши кордон. Ексголова КСУ виїхав разом зі своєю вагітною дружиною та неповнолітніми дітьми у чужому авто, яким керувала особа з подвійним громадянством.

Того ж місяця журналісти побачили Тупицього у Відні, де на той момент він мешкав близько пів року. Про це йшлося у розслідуванні журналістів "Української правди" з назвою "Батальйон Відень".

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