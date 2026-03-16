Втеча в гідрокостюмі: чоловік намагався переплисти Дністер до Молдови

Прикордонники Могилів-Подільського загону викрили спробу незаконного перетину державного кордону

Реклама

Прикордонники Могилів-Подільського загону викрили спробу незаконного перетину державного кордону: 34-річний місцевий житель вирішив дістатися до Молдови, перепливши річку Дністер.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

До своєї спроби чоловік підготувався заздалегідь: він одягнув гідрокостюм, взяв ласти та обрав для «запливу» темну пору доби, щоб залишитися непоміченим.

Реклама

За задумом порушника, він мав швидко подолати річку та дістатися берега сусідньої країни. Однак реалізувати план йому не вдалося.

Прикордонники вчасно виявили чоловіка та затримали його.

Наразі порушника притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону.

Раніше повідомлялося, що прикордонники Ізмаїльського загону завадили креативній, але невдалій спробі втечі за кордон. У пункті пропуску «Нові Трояни» 30-річний чоловік намагався вдати з себе 71-річну жінку.

Реклама

Нагадаємо, біля кордону з Румунією прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, але провалився під кригу.