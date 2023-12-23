Втеча українського журналіста під час закордонного відрядження – реакція Мінкульту

Журналіст не повернувся до України після відрядження до Євросоюзу.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України прокоментували втечу журналіста "24 Каналу" Олексія Печія за кордон, який використав робоче відрядження до Євросоюзу на Саміт ЄС, який проходив від 14 до 15 грудня.

Так, т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв у коментарі ВВС наголосив, що випадки, коли з дозволами Мінкульту не повертаються до України, одиничні.

"Роль культурної дипломатії та інформаційної роботи за кордоном є надзвичайно важливою у сприйнятті світом війни в Україні. І тут важко недооцінити роботу українських культурних діячів та медійників", – прокоментував він.

За його словами, кожен журналіст перед виїздом за кордон подає великий пакет документів підписує заяву з зобов‘язанням повернутись до України.

"Олексій Печій теж підписував таку заяву, його дії є не лише неправомірними, але і характеризують його як людину та громадянина", – резюмував Карандєєв.

Нагадаємо, у Мережі відреагували на втечу Олексія Печія за кордон.

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