Втеча від мобілізації: ухилянти “купують” дітей та хоронять чужих бабусь

Один “докупив” дитину, а інший їхав на похорони бабусі, якої не існувало. Що ближче до ухвалення багатостраждального мобілізаційного законопроєкту, то більш креативними стають і схеми ухиляння! Дехто ганебно і незаконно хоче виїхати за кордон, а дехто взявся “боротися” з мобілізацією всередині країни, відстоюючи свої “права”.

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Антимобілізаційна мережа

Спочатку антивакцинатор, тепер – лідер антимобілізаційної мережі. Львівський активіст Остап Стахів об'єднує тисячі людей для протидії мобілізації. Про це пише видання Бабель. У матеріалі йдеться, що у своїх відео Стахів розповідав, що ТЦК “викрадає і катує людей”, а ще — будує концтабори. Один з аргументів — ТЦК не зареєстровані офіційно і нібито про це є відповідне рішення Верховного суду. Незаконні, на думку Стахіва, і повістки. Мовляв, вони неправильно оформлені й використовують незатверджений герб України. Ще у березні 2023 року Стахів створив чергову громадську організацію та активно вербує нових членів. Вступний внесок — 2 500 грн і щомісячні внески по 100 грн. Учасникам Стахів обіцяє захист від поліції, ТЦК та інших органів.

Реакція активіста не змусила довго чекати. Стахів вже заявив про наклеп та замовні публікації. На думку активіста та правозахисника, всі ниточки ведуть до чиновницьких кабінетів та міжнародних донорів, засновником яких є Джордж Сорос.

“Туризм без перешкод”

Хтось довіряє таким правозахисникам та активістам, а комусь достатньо тільки обіцянки в месенджерах. Ба більше за такі “поради” в чатах люди навіть готові платити тисячі доларів. Бо свято вірять, що зможуть втекти від мобілізації. Так за 3200 доларів один з телеграм-каналів гарантував “туризм без перешкод”. Однак, прикордонникам така незаконна подорож не сподобалась. Поблизу придністровського сегменту українсько-молдовського кордону шестеро осіб потрапило в обʼєктив фотопастки правоохоронців. Виявилося, чоловіки мали намір незаконно дістатися Молдови, а допомагав їм у цьому “адмін” телеграм-каналу. У результаті такого “туризму” правопорушників притягнуто до адмінвідповідальності, а справи розгляне суд.

На жаль, це не поодинокі спроби незаконного перетину кордону за допомогою дистанційних вказівок. Днями група порушників намагалася дістатися Румунії. Прикордонний наряд виявив рух невідомих осіб в бік кордону, але під час затримання двоє з них вдалися до втечі. За кілька хвилин їх затримав службовий собака. У якому напрямку рухатись, порушникам підказували саме дистанційно. За такі поради кожен з них заплатив по 3000 євро. На затриманих складено адмінпротоколи. Особи, причетні до організації схеми, встановлюються.

Ще одна незаконна подорож закордон закінчилась для порушників фіаско. А як затримували ефектно! З цілим гелікоптером! Тепер точно буде що дітям розказати. Хоча історія – банальна. Двоє порушників планували незаконно пробратися до Румунії. Рух у бік сусідньої країни виявив екіпаж патрульного гелікоптера. Авіатори скорегували прикордонний наряд, який за декілька хвилин затримав чоловіків неподалік від держкордону.

На які хитрощі тільки не йдуть наші чоловіки, щоб уникнути мобілізації. Так “блискучий план” чергових порушників провалився. Чоловіки обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб їх не помітив тепловізор. Однак, прикордонники таки побачили порушників і зупинили їх ще на Одещині. Зі слів затриманих, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від 3000 до 8000 доларів. На усіх чотирьох складено адмінпротоколи.

“Поминальні ухилянти”

Але на цьому “геніальні” ідеї незаконного перетину кордону не закінчуються. На одному з контрольних постів Закарпаття прикордонники зупинили автівку, водій якої стверджував, що везе пасажирів на похорон бабусі. Пасажири факту “смерті” бабці не заперечили, ще й вінки поминальні продемонстрували як доказ. Проте імені та адреси проживання родички не знали. З’ясувалося, що пасажири — “поминальні ухилянти” заплатили водію по 2000 доларів, щоб потрапити до Румунії. Легенду про похорони ж вигадали переправники. Нині оперативники встановлюють коло причетних до порушення осіб.

Неповнолітній “бізнесмен”

Заробити на бідолахах, що тікають від ТЦК хочуть всі – і великі, і неповнолітні. Так один 17-річний “бізнесмен” вирішив заробити на незаконному перетині кордону. Для цього юнак надав порушнику гідрокостюм та кусачки для перерізання колючого дроту. Далі, за задумом, чоловік вночі мав перепливти Тису, щоб дістатися Угорщини. Молодика затримали прикордонники з поліцейськими у момент отримання ним частини грошей – чотирьох тисяч доларів. Загалом переправник хотів заробити 8000 доларів. Однак, не так сталося як гадалося. Наразі триває слідство.

Погоріли на хабарі

А дехто навіть не намагається ходити лісами, полями чи пливти річками. Ми ж живемо у 21 столітті. Все можна вирішити майже “законно”. Частенько ділки просто пропонують хабар прикордонникам, щоб ті закривали очі на все, на що потрібно їх закрити. Наприклад, на підроблені документи. Однак, не цього разу. Прикордонники викрили львів’ян, які організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Організатори підшукували “клієнтів” та обіцяли їм перетин через чинні пункти пропуску. Щоб реалізувати затіяне, планували “підкупити” прикордонника за 9000 доларів. Охоронець кордону від хабара відмовився, а фігурантів затримали.

Купив дитину, щоб виїхати за кордон

Купують не тільки підробки та маршрути незаконного перетину кордону, але й дітей! Так прикордонники затримали чоловіка призовного віку, який при виїзді з України надав на контроль сфальшовані документи. 27-річний пасажир мікроавтобуса Мercedes намагався виїхати за межі України як багатодітний батько. Закарпатець разом з паспортом пред’явив прикордонному нарядові три свідоцтва про народження дітей. Втім, під час їх перевірки, інспектори встановили, що одне зі свідоцтв містить ознаки підробки. Коли чоловік зрозумів, що його обман викрили, він зізнався, що придбав документ через інтернет за 2000 доларів.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік з усіх сил намагався втекти від представників ТЦК. Найкращим місцем для схованки, як йому здалося, виявилося дерево.

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