Втеча від ТЦК закінчилася ДТП: автомобіль опинився в кюветі

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

У місті Володимир Волинської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовозобов’язаного, який намагався втекти від групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). У результаті його автомобіль з’їхав у кювет.

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, коментуючи інформацію, яка поширювалася у соціальних мережах.

У повідомленні зазначили, що інцидент стався напередодні, 30 травня.

Реклама

Спочатку автомобіль зупинили працівники поліції для перевірки документів. Під час перевірки правоохоронці встановили, що водій перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Після цього на місце викликали групу оповіщення ТЦК та СП.

У ТЦК зазначають, що після прибуття військовослужбовців чоловік спробував залишити місце події на власному автомобілі. Під час руху він не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав у кювет.

У Волинському обласному ТЦК та СП наголосили, що військовослужбовці центру комплектування та працівники поліції не переслідували автомобіль, не блокували його рух і не вчиняли інших дій, які могли б призвести до аварії. За попередньою інформацією, причиною ДТП стали дії самого водія під час спроби втечі.

Після аварії чоловіка затримали працівники поліції. Його доставили для проведення подальших процесуальних заходів відповідно до чинного законодавства.

Реклама

Наразі обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи. Після завершення перевірки події буде надано відповідну правову оцінку.

У ТЦК також закликали громадян користуватися інформацією з офіційних джерел та не поширювати непідтверджені повідомлення щодо обставин ДТП.

Нагадаємо, раніше на Волині спалахнув черговий скандал, пов’язаний із діями працівників ТЦК: місцева мешканка звинуватила їх у побитті свого чоловіка, який вже був на фронті, та його неповнолітнього сина.

Новини партнерів