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Втеча з Ірпеня під обстрілами: матір маленькою донечки розповіла про легендарне фото для обкладинки Time

Втеча з Ірпеня під обстрілами: матір маленькою донечки розповіла про легендарне фото для обкладинки Time

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Втеча з Ірпеня під обстрілами: матір маленькою донечки розповіла про легендарне фото для обкладинки Time

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Українка Юлія тікала з Ірпеня під обстрілами, з маленькою донечкою на руках.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Біля зруйнованого мосту немовля допоміг нести військовий. Саме цей момент потрапив на легендарне фото, що пізніше стало обкладинкою популярного американського журналу Time.

Далі був переповнений потяг з Києва до Рівного. Щоб заспокоїти маленьку Емму, всю дорогу Юля прикладала крихітку до грудей та давала смоктати молоко.

У надзвичайній ситуації тілесний контакт із дитиною допомагає їй почуватися в безпеці. Гормони, які виробляються при годуванні, також підсилюють відчуття спокою у матері.

"Під час війни дуже важливо налагодити й підтримувати годування грудьми, адже материнське молоко може стати справжнім порятунком для вашого малюка», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що це фото - світлина українця Максима Дондюка під назвою "Агонія України". На фото зазнімковані евакуйовані з тодішнього тимчасово окупованого Ірпеня мати з маленькою дитиною, яку несе на руках український військовий. Жінка не стримувала сліз, вона була налякана.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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Дата публікації
Перегляди
118
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