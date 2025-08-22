В Україні хочуть саджати до в’язниці тих, хто втік за кордон: законопроєкт вже в Раді

Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність за втечу з країни / © ТСН

Кабінет міністрів пропонує запровадити кримінальну відповідальність за втечу з України.

Кабмін уже подав законопроєкт.

Тобто спроба виїхати за кордон поза пунктами пропуску чи за липовими документами каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень або вʼязниця — три роки.

Окремо передбачено відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури.

Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук своєю чергою зазначив, що також пропонується доповнити статтю 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), встановивши кримінальну відповідальність за:

незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску

перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення

порушення призовником, військовозобовʼязаним встановленого строку перебування за межами України

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, в Україні було запроваджено воєнний стан, який накладає низку обмежень на громадян. Серед них — заборона на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Водночас певні категорії чоловіків можуть виїжджати, але лише за наявності необхідних документів. Попри це, чоловіки намагаються покинути країну, щоб уникнути мобілізації.