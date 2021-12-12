"Втечу від поліції знімали на відео і встигали публікувати в Мережі": що відомо про ДТП у Луцьку, яку скоїв 16-річний підліток

"Втечу від поліції знімали на відео і встигали публікувати в Мережі": що відомо про ДТП у Луцьку, яку скоїв 16-річний підліток

Хлопець не мав прав, а авто взяв у батька, щоб покататися з друзями.

У Луцьку 16-річний підліток на авто влетів у натовп пішоходів, які переходили дорогу "зеброю". Серед травмованих жінка з 5-річною дитиною.

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Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він акцентував увагу на тому, що за кермом авто, яке збило пішоходів, перебував неповнолітній.

"Сьогодні вдень патрульні помітили автомобіль Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків, чим порушив ПДР. Керманич не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку та почав тікати. Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах", - написав Білошицький.

На проспект Соборності водій проїхав на "червоне" світло і збив п’ятьох пішоходів, які переходили проїжджу частину дороги регульованим пішохідним переходом, а за кілька метрів влетів у дерево і дорожній знак.

Троє пасажирів авто 15-16 років після зіткнення намагалися втекти з місця події. Водія одразу затримали на місці події. Інших двох пасажирів повернули на місце події ТОРівці.

Очевидці викликали медиків. Серед травмованих — мати та п’ятирічний син.

"Звичайно, за свої дії хлопець буде нести відповідальність. Але тут інше питання, як він потрапив за кермо автомобіля?", - задався питанням Білошицький.

Нагадаємо, що у Луцьку водій влетів у натовп, тікаючи від копів.

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