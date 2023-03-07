Втекла з мамою від війни до Британії: відоме ім'я та подробиці смерті 14-річної біженки з України

Друзі та знайомі родини розповіли, якою була дівчинка.
У Великій Британії в графстві Девон знайшли мертвою 14-річну дівчинку з України. Вона разом з мамою виїхали через напад Росії на нашу державу.
Про це пише dailymail.co.uk.
Відомо, що 14-річну дівчинку звали Альбіна Євко. Вона жила в Доуліші у місцевій родині, яка прихистила її та матір. Дівчинка ходила до місцевої школи та добре навчалась.
Мати дівчинки Інна Євко сказала в заяві поліції Девона і Корнуолла: "Я і моя сім'я спустошені втратою нашої прекрасної Альбіни. Ніщо не зможе замінити її в наших серцях. Ми просимо поважати наше приватне життя в цей неймовірно болючий час".
Дитина загадково зникла у суботу ввечері. Одразу після цього її мати звернулась до поліції і ті почали пошуки. Дівчинку знайшли непритомною на місцевому пляжі. Альбіну гелікоптером доправили до місцевої лікарні, проте вона померла. Наразі поліція розслідує, що стало причиною трагедії.
Директор коледжу Доуліш, де Альбіна була ученицею 9 класу, Сем Бенкс розповів, що дівчинка була доброю та врівноваженою.
"Всім, хто знав Альбіну, буде дуже не вистачати її, і ми організували постійну емоційну підтримку та допомогу для співробітників та учнів, які постраждали від цієї жахливої новини. Ми хотіли б поважати і підтримати прохання сім'ї про повагу до їхнього приватного життя в цей неймовірно болючий час", - сказав педагог журналістам.
Близька подруга сім'ї, яка також живе у Доуліші, розповіла, що Альбіна була розумною дитиною, вона любила малювати та завжди слухалась своєї матері.
"Я знаю цю сім'ю з травня минулого року. Ми познайомилися тут. Їм пощастило жити у приймаючій сім'ї. Англія їм сподобалася. Інна - фахівець в ІТ-індустрії. У неї була робота. Альбіна раділа новій школі. Можливо, знайшла нових друзів. Ми часто обідали разом. Новий рік зустрічали теж разом. Я побачили в них хороших людей. У мене залишилися тільки хороші спогади про час, проведений разом", - каже жінка
Учні місцевої школи, яку відвідувала Альбіна, описують дівчину як "добру і турботливу людину":
- "Вона ходила до моєї школи. Це так сумно, вона була милою дівчинкою".
- "Ми щойно дізналися цю новину в школі, в яку я ходжу, тому що вона вчилася тут, і ми всі думаємо, що це жахливо. Вона була такою доброю і турботливою людиною, і так сумно розуміти, що її більше немає".
Британська поліція розслідує причини смерті Альбіни: шукає свідків та вивчає відео з камер спостереження.
Нагадаємо, у графстві Девон, що у Великій Британії, загадково померла 14-річна дівчина з України. Її знайшли непритомною на пляжі та намагались врятувати місцеві медики.
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