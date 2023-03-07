Втекла з мамою від війни до Британії: відоме ім'я та подробиці смерті 14-річної біженки з України

У Великій Британії в графстві Девон знайшли мертвою 14-річну дівчинку з України. Вона разом з мамою виїхали через напад Росії на нашу державу.

Про це пише dailymail.co.uk.

Відомо, що 14-річну дівчинку звали Альбіна Євко. Вона жила в Доуліші у місцевій родині, яка прихистила її та матір. Дівчинка ходила до місцевої школи та добре навчалась.

Мати дівчинки Інна Євко сказала в заяві поліції Девона і Корнуолла: "Я і моя сім'я спустошені втратою нашої прекрасної Альбіни. Ніщо не зможе замінити її в наших серцях. Ми просимо поважати наше приватне життя в цей неймовірно болючий час".

Дитина загадково зникла у суботу ввечері. Одразу після цього її мати звернулась до поліції і ті почали пошуки. Дівчинку знайшли непритомною на місцевому пляжі. Альбіну гелікоптером доправили до місцевої лікарні, проте вона померла. Наразі поліція розслідує, що стало причиною трагедії.

Фото: Devon and Cornwall Police

Директор коледжу Доуліш, де Альбіна була ученицею 9 класу, Сем Бенкс розповів, що дівчинка була доброю та врівноваженою.

"Всім, хто знав Альбіну, буде дуже не вистачати її, і ми організували постійну емоційну підтримку та допомогу для співробітників та учнів, які постраждали від цієї жахливої новини. Ми хотіли б поважати і підтримати прохання сім'ї про повагу до їхнього приватного життя в цей неймовірно болючий час", - сказав педагог журналістам.

Близька подруга сім'ї, яка також живе у Доуліші, розповіла, що Альбіна була розумною дитиною, вона любила малювати та завжди слухалась своєї матері.

"Я знаю цю сім'ю з травня минулого року. Ми познайомилися тут. Їм пощастило жити у приймаючій сім'ї. Англія їм сподобалася. Інна - фахівець в ІТ-індустрії. У неї була робота. Альбіна раділа новій школі. Можливо, знайшла нових друзів. Ми часто обідали разом. Новий рік зустрічали теж разом. Я побачили в них хороших людей. У мене залишилися тільки хороші спогади про час, проведений разом", - каже жінка

Учні місцевої школи, яку відвідувала Альбіна, описують дівчину як "добру і турботливу людину":

"Вона ходила до моєї школи. Це так сумно, вона була милою дівчинкою".

"Ми щойно дізналися цю новину в школі, в яку я ходжу, тому що вона вчилася тут, і ми всі думаємо, що це жахливо. Вона була такою доброю і турботливою людиною, і так сумно розуміти, що її більше немає".

Британська поліція розслідує причини смерті Альбіни: шукає свідків та вивчає відео з камер спостереження.

Нагадаємо, у графстві Девон, що у Великій Британії, загадково померла 14-річна дівчина з України. Її знайшли непритомною на пляжі та намагались врятувати місцеві медики.

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