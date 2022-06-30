Втекли кількома катерами: російські окупати після обстрілів накивали п'ятками з острова Зміїний

Втекли кількома катерами: російські окупати після обстрілів накивали п'ятками з острова Зміїний

ЗСУ не дали окупантам спокійно панувати на острові Зміїний.

Через постійну роботу по них Збройних сил України, загарбники змушені були залишити острів.

Цю інформацію підтверджують в оперативному командуванні "Південь".

"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завданням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи", - повідомляють в ОК "Південь".

Остаточні результати операції дорозвідуються.

Також в Мережі шириться інформація, що один із чотирьох вертольотів (попередньо Ка-52), який увечері 29 червня підлітав до Зміїного, внаслідок роботи ЗСУ отримав пошкодження та впав у море в районі між о.Зміїним та Одеським газовим родовищем.

ВКС РФ проводилися заходи щодо його пошуку, проте до позитивного результату вони не привели. Вертоліт затонув. Повідомляється, що від острова відійшли 5 малорозмірних судна. Острів порожній.

Нагадаємо, що Збройні сили України вчергове завдали удару по тимчасово окупованому острову Зміїний. В результаті було знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс "Панцир".