Втекли на захід і ховаються від мобілізації: військком розповів, яке покарання чекає на ухилянтів-переселенців

Від початку російського вторгнення з територій бойових дій на захід України від бойових дій переїхали тисячі українців. серед них чоловіки, які підлягають мобілізації. Чимало з них так і не стали на облік до військкоматів.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів начальник Львівського обласного центра комплектування (в недалекому минулому – військкомату) полковник Олександр Тіщенко.

Він зазначив, що на всіх військовозобов’язаних поширюється обов’язок дотримання Правил військового обліку, в яких вказано, що в разі зміні місця проживання військовозобов’язані та резервісти повинні повідомити про такі обставини та стати на військовий облік.

"В ідеалі військовозобов’язані чоловіки та жінки мали б спершу прийти у свій ТЦК та знятись з обліку і вже потім ставати на облік за новим місцем проживання. Однак, під час обстрілів і окупації частини території це було зробити неможливо. Враховуючи ці обставини, військовозобов’язаним було дозволено ставати на військовий облік за новим місцем проживання із подальшим зняттям із військового обліку за попереднім місцем реєстрації. На превеликий жаль, дехто вирішив таким чином сховатись від територіальних центрів, тим самим порушуючи закон", - сказав Олександр Тищенко.

Він зазначив, що порушення Правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Повторне ж порушення вартуватиме порушнику від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів громадян. В грошовому еквіваленті – це від 510-850 грн за перше порушення та від 850 до 1700 гривень за повторне порушення.

Нагадаємо, що першочергово комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС. Поступово підрозділи нарощують за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних.

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