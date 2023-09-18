Добре знайомі та нові: встановили сотні організації, які причетні до втечі з країни ухилянтів

Журналісти виявили сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі з країни чоловіків призовного віку.

Про це йдеться у матеріалі NGL.media

На Чорному ринку ця послуга коштує 3000-5000 доларів з особи, тож йдеться про десятки мільйонів доларів.

Хто у списку

Загалом NGL.media виявило 372 такі організації.

Рекордсменами дослідження стали дві організації, які ведуть діяльність за однією адресою у місті Миколаїв Львівської області – місцевий осередок всеукраїнського товариства "Просвіта" і ГО "Театр Хліб".

Також читайте У Тернополі військова ЗСУ понад три роки уникала служби в армії: як її покарали

Серед інших, йдеться зокрема, про такі організації, як "Комісію із боротьби з корупцією в м. Самбір" та "Відродження нашої України", від яких виїхало і не повернулось понад 100 чоловіків.

На сьогодні суд розглядає обвинувальні акти за результатами розслідування щодо трьох людей: Любомира Процюка і Михайла Василика, а також Андрія Шпака, якого обвинувачують не тільки в незаконному переправленні людей за кордон, а й за ст. 358 КК (підробка документів). Через мобілізацію Шпака нещодавно його справу виділили в окреме провадження і зупинили судове провадження – тобто справу не розглядатимуть до його демобілізації.

"Під час нового дослідження ми виявили ще одну організацію, яка ймовірно пов’язана з цією історією. Завдяки інформації від ЛОВА відомо, що на зверненнях від такого собі "Благодійного фонду Степана Бандери", від якого виїхали і не повернулись майже 40 чоловіків, вказували телефон Анатолія Донця. Але він стверджує, що вперше чує про таку організацію і ніяких звернень від неї не надсилав", - вказав у повідомленні.

Також читайте Нестора Шуфрича позбавлять важливої посади в Раді

До списку організацій потрапили і фонди "Легіон Січових Стрільців" та "Промінь нашої надії". Телефони цих організацій або вимкнені, або недійсні, а жодної інформації про їхню діяльність нема. Офіційно ці фонди зареєстровані у Львові, але їхні засновники зареєстровані на одній вулиці у Трускавці.

В переліку є досить відомі організації – наприклад, "Фонд допомоги "Рух у майбутнє", пов’язаний з відомим львівським бізнесменом Григорієм Козловським. Відомо про 23 чоловіків, які виїхали від цієї організації і не повернулися – і поділилися цим списком з Олегом Шпуром, підписантом фонду.

Потрапила до рейтингу і ще одна група описаних у статті "Квитки в один бік" пов’язаних волонтерських організацій – "Чистий Київ", "Байрактар", "Наші добрі справи", "Українська гільдія активістів", "Небайдужі громадяни", "Український джавелін», "Громадська екологічна ініціатива", "Українські котики".

NGL.media отримала копії звернень по усіх 23 чоловіках і надіслала їх Олегу Шпуру, він пообіцяв їх перевірити. Відповіді на момент публікації ми так і не отримали. Але якщо звернення від "Руху у майбутнє" справді підробляли, то організації варто звернутись до поліції.

Зміни після скандалу

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач розповів, що після регулярних скандалів через зловживання системою "Шлях" для виїзду ухилянтів уряд вирішив запровадити зміни до законодавства, напрацьовані з урахуванням думок обласних військових адміністрацій.

«Ми, як міністерство, так само [як і ЛОВА] ввели обов’язковість електронного підпису. Дуже хочеться, щоб єдині правила були для всіх адміністрацій, тому що сьогодні, якщо одна обласна адміністрація просто введе якісь жорсткі правила, то деякі недоброчесні волонтери просто підуть в іншу адміністрацію, в яких таких правил нема, – каже Сергій Деркач.

Що передувало

34-річна Наталія Муха виявилася близькою до сім'ї голови ЛОВА Максима Козицького. Саме вона причетна до виїзду через систему "Шлях" майже 200 чоловіків призовного віку, які так і не повернулися до України

Читайте також: