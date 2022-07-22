Втекти від армії – 14 тисяч євро: на Буковині зловмисник хотів переправити до Румунії трьох ухилянтів

Зловмисникові загрожує позбавлення волі від семи до дев'яти років.

У Чернівецькій області зловмисник налагодив схему незаконного переправлення військовозобов'язаних громадян України до країн ЄС. За свої послуги він вимагав 14 тисяч євро.

Про це інформує Чернівецька обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, житель села Їжівці Чернівецького району організував незаконне переправлення 3 чоловіків призовного віку до Румунії. За свої послуги він вимагав 14 тис. євро.

"Ділок" забезпечив трансфер ухилянтів до лінії розмежування держкордону, де провів відповідний інструктаж. Проте під час спроби втекти з України, порушники були викриті прикордонниками.

Організатору схеми повідомлено про підозру. Санкція статті за незаконне переправлення через кордон передбачає позбавлення волі від семи до дев'яти років.

Нагадаємо, що мешканець Одеси перевозив ухилянтів за кордон у прихованому відсіку буса.

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