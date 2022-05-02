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Втекти від армії — $4 тисячі: на Закарпатті затримали зловмисників, які намагалися переправити ухилянта до Румунії

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Втекти від армії — $4 тисячі: на Закарпатті затримали зловмисників, які намагалися переправити ухилянта до Румунії

Держприкордонслужба України

У Закарпатській області двоє місцевих мешканців за $4 тисячі намагалися незаконно переправити до Румунії військовозобов'язаного.

Зловмисників викрили "на гарячому" та затримали.

Про це інформує Держприкордонслужба.

У селі Ділове правоохоронці та прикордонники затримали переправників, коли ті саме підвезли свого "клієнта" до кордону.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч.2. ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Тривають слідчі дії. Вивчається причетність затриманих до організації інших незаконних мандрівок ухилянтів з України.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше організаторів нелегального перетину кордону військовозобов’язаними затримали у Чернівецькій області.

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