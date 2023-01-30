Втекти від армії за $12 тисяч: на Закарпатті двох ухилянтів і їхнього "куратора" спіймали на гарячому

Мешканця Тячівщини заскочили на гарячому, коли той саме доправив до прикордоння двох ухилянтів.

На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал переправлення через кордон військовозобов'язаних українців.

Про це пише Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

За словами прикордонників, 30-річного мешканця Тячівщини заскочили на гарячому, коли той саме доправив до прикордоння двох чоловіків призовного віку. Ухилянти планували потрапити до Румунії.

За свої "послуги" зловмисник отримав 12 тисяч доларів США.

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Закарпатця затримали. Наразі йому вже вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 120 тисяч гривень.

Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

Минулими вихідними на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку. Чоловік був вбраний у жіночий одяг та навіть нафарбував нігті.

Недавно, на Буковині затримали 14 ухилянтів, які намагалися втекти до Румунії небезпечними гірськими стежками. На Одещині ухилянт, який намагався втекти до Молдови, впав до триметрового рову. Йому довелося кликати на допомогу прикордонників.

На Закарпатті зупинили 20 чоловіків призовного віку, які намагалися втекти з України. Один був з гумовим човном.

На Львівщині ухилянт купив фальшиві свідоцтва про народження дітей. Коли прикордонники затримали "багатодітного батька", він не зміг назвати дати народження жодного зі "своїх" дітей.

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