Втекти від армії за 1500 доларів: на Закарпатті викрили зловмисників, які переправляли через кордон ухилянтів

Їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке незаконно переправляло військовозобов'язаних громадян за кордон.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Двоє чоловіків та жінка за 1500 доларів намагалися переправити за кордон одного громадянина України. Зловмисників затримали на околиці населеного пункту Ботфалва Ужгородського району.

Організатора злочинної схеми вже затримали. Йому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 187 880 грн.

Слідчі дії щодо встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб тривають.

У разі доведення вини підозрюваних у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.

Як деякі військовозобов'язані українці намагаються втекти за кордон

Українські прикордонники періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незакнно намагаються втекти до інших держав.

Так, недавно, на Буковині затримали 14 ухилянтів, які намагалися втекти до Румунії небезпечними гірськими стежками. На Одещині ухилянт, який намагався втекти до Молдови, впав до триметрового рову. Йому довелося кликати на допомогу прикордонників.

На Закарпатті зупинили 20 чоловіків призовного віку, які намагалися втекти з України. Один був з гумовим човном.

На Львівщині ухилянт купив фальшиві свідоцтва про народження дітей. Коли прикордонники затримали "багатодітного батька", він не зміг назвати дати народження жодного зі "своїх" дітей.

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