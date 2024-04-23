Встигніть сьогодні: синоптикиня Наталка Діденко попередила про потужні дощі та повідомила, коли потеплішає

23 квітня Діденко закликала провести час на свіжому повтрі, тому що завтра Україну охопить активний циклон із півдня.

Завтра, 24 квітня, Україну охопить циклон із півдня, який принесе дощі та сильний вітер.

Такий прогноз погоди надала відома синоптикиня Наталія Діденко.

"Сьогодні всім бажано максимально, за можливості, на вулицю! Погуляти, пройтися чи пофарбувати паркан. Бо завтра до нас знову застрибує активний циклон із півдня, який принесе дощі та сильний вітер... Циклон належатиме до родинного циклонічного клану Biruta, який підпорядкує своєму дощовому впливу значну частину європейського континенту", - пояснила вона.

Циклон Biruta Фото: Наталка Діденко

В Україні 24 квітня дощі пройдуть всюди. Десь вони будуть помірні, десь - значні. У денні години на півдні та сході країни істотних опадів не передбачається.

Вітер переважно південно-східний, 5-12 метрів за секунду, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря на півночі та заході +11+16 градусів, на решті території +17+24 градуси, на півдні місцями до +25+28 градусів.

В Києві дощитиме

Киян Наталка Діденко закликала завтра, 24 квітня, виходити на вулицю лише із парасольками та у міцному взутті.

"У столиці у середу очікується дощ та сильний вітер! Температура повітря буде не надто низька, вдень передбачається +10+12 градусів. Але ж ви пам'ятаєте, що посилення вітру провокує відчуття холоду і емоційно знижує температуру повітря на кілька градусів", - додала вона.

Водночас фахівчиня потішила обнадійливою новиною: найближчими вихідними, в суботу-неділю, в Україні буде чудова погода, скрізь сонячно та +18+23 градуси.

Нагадаємо, за повідомленням "Укргідрометцентру", в Україні 22-28 квітня очікується чергування дощової та сонячної погоди. Від середини тижня очікується деяке підвищення температури.

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