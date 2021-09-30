Втік до туалету, викинув гроші у вікно, а руки намагався відмити: чиновника ДСНС затримали на хабарі

Втік до туалету, викинув гроші у вікно, а руки намагався відмити: чиновника ДСНС затримали на хабарі

Підприємець планував відкрити магазин, а працівник ДСНС зажадав від нього тисячі доларів за обіцянку не створювати штучних перешкод підприємцю в його діяльності, а також не влаштовувати спеціальних перевірок.

Співробітники ДБР затримали начальника одного з міських районних відділів Державної служби з надзвичайних ситуацій в Сумській області, який вимагав хабар у місцевого підприємця за можливість безперешкодно вести бізнес.

Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє пресслужба ДБР.

"29 вересня 2021 в приміщенні ДСНС підприємець передав хабар. Коли чиновник зрозумів, що передача грошей відбувається під контролем правоохоронців, він швидко вибіг в туалет, кинув гроші у вікно і помив руки, щоб позбутися слідів. Однак вся сума була вилучена, а чиновника затримали співробітники ДБР", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

У Дніпрі під слідство відправили п'ятеро поліцейських, які вимагали хабарі і змушували місцевих мешканців зізнаватися в злочинах . Копи отримали понад 60 тисяч гривень хабара.

. А начальника Льотної академії НАУ та його посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ підозрюють у вимаганні хабара у $20 тис. Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній, з якою уклали угоду про підготовку студентів. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю знищити його бізнес.

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