Втік і роками переховувався у РФ: одного із організаторів "референдуму ЛНР" затримала СБУ

Втік і роками переховувався у РФ: одного із організаторів "референдуму ЛНР" затримала СБУ

Поплічник окупантів був активним учасником незаконного голосування у Луганській області в 2014 році.

Одного з організаторів так званого незаконного "референдуму", проведеного окупантами в 2014 року у Луганській області, затримали силовики СБУ. Зловмисник, який брав активну участь в організації фейкового заходу, сім років переховувався від українських правоохоронців у Росії.

Про це звітує пресслужба СБУ.

Як встановили правоохоронці, зловмисник очолював так звану "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у Новопсковському районі. Він був активним учасником незаконного голосування, контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська.

Після вчинення злочину, аби уникнути покарання, він втік до РФ, де переховувався сім років. Співробітникам СБУ вдалося схопити його під час спецоперації у Новопскові на Луганщині.

Чоловіку заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили у розшук.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що СБУ затримала у Сєвєродонецьку Луганської області одного з ключових організаторів "референдуму" зі створення так званої "ЛНР". Ним виявився колишній український урядовець, який багато років працював на керівних посадах в органах внутрішніх справ та очолював управління транспорту Луганської міськради.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання