Втік після смертельної ДТП: на Буковині затримали водія-митника й одразу відпустили

Чоловіка підозрюють в смертельній ДТП, у якій загинула 21-річна дівчина.

У Чернівецькій області затримали та одразу ж відпустили 28-річного митника, якого підозрюють у смертельній ДТП. За даними поліції, чоловік не перебував у розшуку.

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Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Нацполіцію Чернівецької області та ДБР.

Поліція відпустила, бо чоловік не перебував у розшуку

До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із закладів Новоселиці перебуває 28-річний митник, який у серпні вчинив смертельну ДТП та втік із місця злочину. Проте правоохоронці одразу ж його відпустили, оскільки чоловік не перебував у розшуку.

"Після проведення перевірки з'ясували, що він не перебуває у розшуку", - сказала речниця поліції Тетяна Андрійчук.

Хоча на сайті поліції після ДТП повідомляли, що 28-річного митника оголосили у розшук.

У ДБР кажуть, що нікому не оголошували підозру через ДТП, бо немає результатів експертиз

У ДБР, яке розслідує смертельну ДТП, повідомили, що у справі ще тривають експертизи та слідчі дії, а тому вони нікому не повідомляли про підозру.

"Сама аварія сталася 16 серпня цього року, а 19 серпня цю справу передали за підслідністю ДБР. Це означає, що на певному етапі розслідування одним із фігурантів справи був представник органу, порушеннями якого займаються в ДБР. Після завершення необхідних експертиз, результат яких очікуємо за 2-3 тижні, будуть прийматися подальші процесуальні рішення", - сказала прессекретарка теруправління ДБР у м. Хмельницький Катерина Герасімчук.

Активісти обурені діяльністю правоохоронних органів

У соціальних мережах місцевий активіст Дмитро Корней повідомив, що митника затримали, коли він грав у більярд. Проте згодом чоловіка відпустили, оскільки ДБР за 4 місяці не провело усіх експертиз. Активіст стверджує, що батько підозрюваного у ДТП, який працює на митниці, забрав сина з поліцейського відділку.

Нагадаємо:

У Держмитслужбі повідомили, що в селі Припруття Чернівецької області їхній працівник 16 серпня вчинив смертельну ДТП та втік з місця поді ї. Через це його відсторонили від роботи.

ї. Через це його відсторонили від роботи. У Нацполіції Чернівецької області інформували, що загибла у ДТП - 21-річна дівчина. Винуватець аварії, 28-річний працівник Держмитслужби, втік з місця ДТП, залишивши своє авто.

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