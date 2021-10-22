"Втікали городами, закривали ворота і спускали собак": жителі ОТГ під Рівним шокували медиків дикунством

Місцеві активісти назвали те, що відбувається в громаді через запрошення для щеплення дикунством і середньовіччям.

У Рівненській області на території однієї з ОТГ зафіксували спалах поліомієліту. Хворобу виявили у півторарічної дитини, а потім у шести його братиків та сестричок. Малюка паралізувало, а медики заходилися проводити профілактичні заходи та запрошувати місцевих робити щеплення дітям.

Про те, як це відбувалося, розповів головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафронов з посиланням на розповідь жителя Великої Омеляни Сергія Ковальчука.

За словами активіста, він зустрічався з жителями Великої Омеляни, де у півторарічного хлопчика та у його родині виявили поліомієліт і говорив з ними про необхідність вакцинації та намагався донести тезу, що "ставлення до вакцинації населення – одна з ознак рівня цивілізованості суспільства".

Він повідомив, що за 10 днів з моменту оголошення надзвичайної пригоди щеплено інактивованою вакциною (складається з мікробних часток, які вирощуються в контрольованих лабораторних умовах для зниження антигенности і є неінфекційними - Ред.) більше ніж половина дітей, при тому, що всі умови для значно більшого охоплення були створені.

"За ці дні я чув досить фантастичні причини пробуксовування вакцинальної компанії, наприклад: медики своїми подвірними обходами відлякали батьків від вакцинації. Перед тим, як медичний персонал завітав до осель мешканців Великоомелянської тергромади, був масовий обдзвін батьків, на який мало хто зреагував", - розповідає Сергій Ковальчук.

Активіст додав, що лікарі загальної практики, медсестри, епідеміологи мали можливість персонально донести інформацію та розвіяти перестороги у кожного з батьків. Врешті-решт вдалося зібрати інформацію про усіх дітей віком до 5 років, які мешкають на території ОТГ.

"Що ми мали? - закриті перед носом ворота, втечу городами, відпускання на подвір’я собак, словом – цивілізацію в усій красі. Те, що робота медиків населенням не цінується - давно не дивує, але не потрібно говорити про відсутність діалогу чи роз’яснювальної роботи, коли керівництво тергромади організовує зустріч в оптимальний для жителів села час, яка ігнорується. В лікувальний заклад не приходимо, на зустріч в сільраду - також, додому не пускаємо, бо зламати власну картину світу – ось що реально страшно. Навіть в інтернеті ліньки знайти інформацію про одну з найбільш безпечних вакцин, яка використовуються від страшної хвороби, краще постити котиків в Мережі ніж перейматись ризиками для власної дитини", - резюмував Сергій Ковальчук.

Користувачі Мережі прокоментували прочитане:

Просто якесь дикунство!

Жах. На вулиці 21 століття, а частина населення й досі живе як у 18-му. Нема слів.

Навіть в Африці якщо привозять вакцину - люди зі всіх сусідніх сіл приїжджають, йдуть пішки і годинами чекають свою чергу. Знайомий служив в Конго в миротворчій місії, розповідав.

Люди не хочуть брати на себе відповідальність за своє життя та життя своїх дітей, але врешті-решт усю вину покладуть на медиків.

Нічого. Наступне покоління жителів вже так жваво городами скакати не буде. Не зможе. На всохлій нозі далеко не пострибаєш. Паралізованим і мертвим теж.

Нагадаємо, що в Рівненській області в 1,5-річної дитини медики діагностували поліомієліт. Батьки дитини свідомо відмовились від щеплення через релігійні переконання.

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