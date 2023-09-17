"Втікали на причепах із зерном": прикордонники викрили 18 ухилянтів на кордоні

Прикордонники оперативної інформації Білгород-Дністровського загону виявили та затримали вісімнадцять громадян України, які мали намір незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як зазначається у матеріалі, жителі Харківської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської та Одеської областей, вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу.

"Для цього через мережу Інтернет вони зв’язались з організаторами, які повідомляли, що їм необхідно робити та вказували маршрути руху. За це "мандрівники" мали заплатити до 5000 $ США з кожного", - розповіли прикордонники.

Прикметно, що "туристи" не усвідомлювали небезпеку їхнього маршруту. До місця збору їх довозили в причепах з зерном, дехто чекав вказівок знаходячись у лісосмугах по декілька діб.

Також читайте Єрмак натякнув на деокупацію Кліщіївки

Так, у вересні цього року за незаконне переправлення осіб через державний кордон України одного з організаторів незаконного бізнесу було засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Стосовно осіб, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", а самих громадян направлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Прикордонники затримали 18 ухилянтів

Ухилянти в Україні

34-річна Наталія Муха виявилася близькою до сім'ї голови ЛОВА Максима Козицького. Саме вона причетна до виїзду через систему "Шлях" майже 200 чоловіків призовного віку, які так і не повернулися до України.

В Одеській області викрили усе керівництво районної ВЛК, яке видавало ухилянтам довідки та ставило тяжкі діагнози навіть без особистої присутності.

Служба безпеки України заблокувала ще п'ять каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.