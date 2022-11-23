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Втікали з міста під покровом ночі: ЗСУ "тіктокнули" три вантажівки з кадирівцями під Енергодаром

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Втікали з міста під покровом ночі: ЗСУ "тіктокнули" три вантажівки з кадирівцями під Енергодаром

На Запоріжжі ЗСУ мінуснули тіктоквійська Кадирова.

На Запоріжжі кадирівським тіктокерам знову дісталося від ЗСУ. Вони вночі намагалися накивати п'ятками з Енергодара.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

"Близько першої ночі наші воїни накрили три вантажівки з кадирівцями під Енергодаром. Під покровом ночі тіктокери хотіли залишити місто. Але не пощастило", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кілька десятків тіктокерів стали "хорошими рускімі".

Офіційної інформації Генштабу з цього приводу поки немає.

Нагадаємо, що під Мелітополем село зайняли тіктоквійська Кадирова, обвішалися прапорами і тероризують населення.

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Перегляди
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