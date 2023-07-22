Втікав до Молдови на надувному матраці: на Вінниччині затримали ухилянта

На Вінниччині прикордонники затримали 19-річного ухилянта, який намагався втекти до Молдови. Юнак - з Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Могилів-Подільського прикордонного загону.

Зазначається, що молодик намагався незаконно перетнути кордон через Дністер на дитячому надувному матраці. Затримали його у Могилів-Подільському районі. Як з’ясувалося, юнак заздалегідь спланував свою подорож за кордон. В одному з населених пунктів Молдови він навіть забронював номер в готелі.

На хлопця складено протокол про вчинення правопорушення за статтею "незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.

На Вінниччині затримали хлопця, який хотів незаконно перетнути кордон. Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

Як повідомлялося, ухилянт з Києва вигадав хитру схему виїзду за кордон. Так, 35-річний чоловік намагався виїхати за кордон у "ліжку далекобійника". За це він заплатив 5 тисяч доларів.

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