Втікав до Молдови на надувному матраці: на Вінниччині затримали ухилянта

Юнак заздалегідь планував "поїздку".
На Вінниччині прикордонники затримали 19-річного ухилянта, який намагався втекти до Молдови. Юнак - з Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Могилів-Подільського прикордонного загону.
Зазначається, що молодик намагався незаконно перетнути кордон через Дністер на дитячому надувному матраці. Затримали його у Могилів-Подільському районі. Як з’ясувалося, юнак заздалегідь спланував свою подорож за кордон. В одному з населених пунктів Молдови він навіть забронював номер в готелі.
На хлопця складено протокол про вчинення правопорушення за статтею "незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.
Як повідомлялося, ухилянт з Києва вигадав хитру схему виїзду за кордон. Так, 35-річний чоловік намагався виїхати за кордон у "ліжку далекобійника". За це він заплатив 5 тисяч доларів.