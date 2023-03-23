Втома від війни в учасників бойових дій: як родина може допомогти

Бойовий стрес або «втома від війни» є нормальною реакцією організму військового на психічне та емоційне напруження, що виникає внаслідок значної кількості небезпечних переживань, пов’язаних із військовою травмою.

ТСН.ua продовжує серію публікацій про важливість психічного здоров'я.

Про те, що втома від війни в учасників бойових дій та як родина може допомогти - розповіла Лариса Засєкіна, докторка психологічних наук, професорка Волинського національного університету імені Лесі Українки, директорка Українського центру психотравми.

Важливо розуміти, що бойовий стрес, на противагу ПТСР (посттравматичного стресового розладу - ред.), не є психічним розладом, й проходить часто сам по собі без фахової допомоги, але, звичайно, за умови родинної підтримки.

Виявити бойовий стрес у своїх рідних можна на основі фізичних, поведінкових та емоційних проявів. Серед провідних симптомів є дратівливість і спалахи гніву, надмірний страх і тривога, головні болі і втома, депресія і апатія, втрата апетиту, проблеми зі сном, зміни в поведінці. Сім’я та родинні стосунки у такому випадку слугують своєрідним буфером. Адже обговорення своїх переживань, пов’язаних із бойовим стресом, замість деструктивних поведінкових стратегій (соціальна ізоляція, зловживання алкоголем чи іншими психоактивними речовинами) дає змогу нормалізувати психічний стан.

Зрозуміло, що відкритися на відверту розмову військовому в колі сім’ї доволі непросто. Тому є кілька порад від Українського центру психотравми, як родині це зробити у делікатний, але ефективний спосіб.

Допомогти військовому якнайшвидше повернутися до його звичного режиму дня з регулярним прийманням їжі, повноцінним сном та фізичними вправами.

Спілкуватися з іншими родинами, які мають такі ж труднощі, та цікавитися, як вони справляються з цими труднощами.

Використовувати почуття гумору у спільній сімейній діяльності.

Переглянути сімейні духовні потреби, зробити ревізію сімейних цінностей, віднайти життєві смисли.

Стежити за здоров’ям військового, і за необхідності, зініціювати похід до лікаря чи клінічного психолога.

Від родинного тепла і підтримки залежить психічне здоров’я не лише учасника бойових дій, а й психологічне благополуччя усієї сім’ї.

Адже пережиті військові травми залишають слід у вигляді ПТСР у 7-28% учасників бойових дій, тоді як решта можуть подолати бойовий стрес самостійно і позбутися втоми від війни завдяки теплим родинним стосункам.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що таке синдром річниці та як з ним боротися.

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