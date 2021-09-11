Втомився чекати на дорожників: під Херсоном чоловік сам намалював "зебру" біля школи (відео)

Втомився чекати на дорожників: під Херсоном чоловік сам намалював "зебру" біля школи (відео)

Чоловік придбав матеріали власним коштом і працював у вихідні.

У Херсоні місцевий житель сам наніс дорожню розмітку біля школи, оскільки втомився чекати поки це зроблять дорожники.

Про це повідомляє "ВТВ Плюс".

Дорогу на вулиці Тираспольськй у Херсоні відремонтували більше місяця тому, а от робити дорожню розмітку не поспішають, не зважаючи на те, що розпочався навчальний рік, і зебра біля 30-ї школи, яка розташована поруч з жвавим автошляхом, конче потрібна.

Житель Херсона Юрій Єфремов, не дочекавшись дорожної служби, сам взявся за розмітку біля навчального закладу. Як розповідає чоловік, у нього в школі №30 навчаються дві дочки. Він чекав, що розмітку відновлять на новому дорожньому полотні з початком навчального року, але цього не сталося.

Чоловік впевнений, що та розмітка, яку зробив він, набагато якісніша. Замість традиційної фарби він використовує білий рідкий пластик з закріплювачем. Чоловік говорить, що такі матеріали зношуються в кілька разів менше, ніж ті, якими працюють дорожні служби.

Щоб правильно нанести розмітку, Юрій вивчав інформацію в Інтернеті, а "зебру" зробив за всіма державними нормативами - кожна смуга шириною в 50 см. У верхньому шарі фарби чоловік посипав склокульки, щоб "зебру" було видно вночі. Фарба, яку використовував Юрій, сохне щонайбільше 15 хвилин.

Водії, які проїздили повз, допомогали йому хто фінансово, а хто просто добрим словом.

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