Втомлені від боїв: російські військові воюють без ротації чи значного підкріплення в районі Роботиного - ISW

Вони просунулися вперед, оскільки російські військові блогери висловили стурбованість відсутністю підкріплень і ротації військ у цьому районі.

Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни.

У Генштабі України повідомляли, що українські війська досягли невизначених успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопокропівка (5-13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).

Також відомий російський військовий блогер висловив занепокоєння щодо здатності втомлених від боїв російських сил захищатися від можливих майбутніх нових українських атак поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на тлі заяв про те, що бої перемістилися до південного Роботиного.

Один з військових блогерів стверджував, що багато російських військовослужбовців, які воюють під Роботиним, перебувають на передовій з початку українського контрнаступу і цим підрозділам не вистачає передових підкріплень.

Це твердження підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили, які воюють на заході Запорізької області, оборонялися від українських атак з початку контрнаступу без ротації чи значного підкріплення.

Нагадаємо, що у середу, 23 серпня, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг в селі Роботине, що в Запорізькій області. За нього точилися запеклі й жорстокі бої.

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