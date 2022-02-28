Вторгнення Росії до України: війна забрала життя 352 людей, з них 16 дітей

Вторгнення Росії до України: війна забрала життя 352 людей, з них 16 дітей

Було поранено 2040 мирних жителів.

Від початку вторгнення Росії до України від рук окупантів загинули 352 особи. Із них 16 дітей. Поранення отримали 2040 мирних жителів.

Про це повідомляє МОЗ України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: