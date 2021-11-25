Вторгнення Росії не стане несподіванкою: секретар РНБО розповів про підготовку України до загострення конфлікту

Аналізувати ситуацію і робити висновки почали після перших публікацій в американській пресі про ймовірну ескалацію конфлікту з Росією.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає відкритим питання можливого військового вторгнення Росії, але запевнив, що Україна до такого повороту подій повністю готова.

Про це він заявив 25 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

“Чи готова Україна? - Так. Чи буде війна? - На сьогодні це питання є відкрите. Але ми до цього маємо бути готові. Ми до цього готувалися довго і це для нас не було несподіванкою”, - запевнив Данілов.

За його словами, аналізувати ситуацію і робити висновки про можливе вторгнення в РНБО почали після перших публікацій в американській пресі.

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“Коли відбуваються ті чи інші події, ми дуже ретельно їх аналізуємо, систематизуємо і робимо свої висновки. Як тільки починалися перші повідомлення від Washington Post, ми зрозуміли, про що йде мова”, - наголосив Данілов.

Данілов: українські військові напоготові

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уже попередив Кремль, що новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, тому не варто цього робити. За його словами, санкції, які нині розробляють у світі, здатні зробити боляче російській економіці та гаманцям російських багатіїв.

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