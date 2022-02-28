Вторгнення Росії в Україні: яка ситуація у Дніпропетровській області 28 лютого

Вторгнення Росії в Україні: яка ситуація у Дніпропетровській області 28 лютого

Проникнення ДРГ на територію області не зафіксовано.

На Дніпропетровщині ситуація залишається контрольованою, проникнення російських окупантів на територію регіону не виявлено, всі дороги проїзні.

Про це повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

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“Якихось ДРГ на території області не виявлено. Проникнення — не зафіксовано. І за це ми вдячні ЗСУ та ТРО. Ми маємо повну комунікацію з усіма мерами міст. Усі комунальні служби працюють, люди отримують послуги: воду, газ, електропостачання. Є медикаменти, лікарні працюють”, — розповів у прес-службі ДніпроОДА.

Там також наголосили, що на блокпостах все працює злагоджено. Однак, при в'їзді в місто можуть бути пробки, оскільки силовики перевіряють документи.

“Вночі були повітряні тривоги. Були погрози ракетних ударів. Але ракети пішли на Київ та Запоріжжя. Зазначаємо, що наразі немає навчальних тривог. Якщо звучать сирени, то є загроза безпеці”, — додали в обладміністрації.

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