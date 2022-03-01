Вторгнення Росії в Україну: яка ситуація в Дніпропетровській області

Все працює у штатному режимі та за розкладом.
На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно. Надзвичайних ситуацій та заходу окупаційних російських військ немає.
Про це на брифінгу повідомив заступник голови обладміністрації Іван Начовний.
“Все працює у штатному режимі, все працює за розкладом. Якщо ви чуєте сигнал тривоги - ви спускаєтесь в укриття. Не треба думати, нам це чи ні, ви спускаєтесь у укриття”, — зазначив Іван Начовний.
Тим часом Служба безпеки України закликає допомогти українській армії та зупинитя ворога. Для цього необхідно готувати коктейлі Молотова, а також робити все, що ускладнить пересування російських окупантів.
Рух ворожої техніки необхідно негайно фіксувати та відправляти в офіційний чат-бот телеграм: @stop_russian_war_bot.
Молодь також просять скаржитися на інстаграм-сторінки, паблики у месенджерах та канали у Youtube, які підтримують агресію у нашій країні.
“Розповідайте у соцмережах своїм російським одноліткам правду про війну, публікуйте фото та відео. Сьогодні ворог запускає свої пропагандистські кампанії навіть у TikTok, і ми повинні їм протидіяти. Внесок кожного у нашу спільну Перемогу є надзвичайно важливим”, — зазначили в СБУ.