Вторгнення Росії в Україну: яка ситуація в Дніпропетровській області

Вторгнення Росії в Україну: яка ситуація в Дніпропетровській області

Все працює у штатному режимі та за розкладом.

На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно. Надзвичайних ситуацій та заходу окупаційних російських військ немає.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови обладміністрації Іван Начовний.

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“Все працює у штатному режимі, все працює за розкладом. Якщо ви чуєте сигнал тривоги - ви спускаєтесь в укриття. Не треба думати, нам це чи ні, ви спускаєтесь у укриття”, — зазначив Іван Начовний.

Тим часом Служба безпеки України закликає допомогти українській армії та зупинитя ворога. Для цього необхідно готувати коктейлі Молотова, а також робити все, що ускладнить пересування російських окупантів.

Рух ворожої техніки необхідно негайно фіксувати та відправляти в офіційний чат-бот телеграм: @stop_russian_war_bot.

Молодь також просять скаржитися на інстаграм-сторінки, паблики у месенджерах та канали у Youtube, які підтримують агресію у нашій країні.

“Розповідайте у соцмережах своїм російським одноліткам правду про війну, публікуйте фото та відео. Сьогодні ворог запускає свої пропагандистські кампанії навіть у TikTok, і ми повинні їм протидіяти. Внесок кожного у нашу спільну Перемогу є надзвичайно важливим”, — зазначили в СБУ.