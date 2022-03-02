Вторгнення Росії в Україну: яка ситуація в Дніпропетровській області

Вторгнення Росії в Україну: яка ситуація в Дніпропетровській області

Ситуація на Дніпропетровщині контрольована і спокійна.

На Дніпропетровщині ситуація під контролем силовиків. Ніч пройшла без надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

“Станом на 09:00 ситуація на Дніпропетровщині контрольована і спокійна. Ніч минула без надзвичайних ситуацій. Жоден солдат російської армії кордон Дніпропетровщини не перетнув. Постраждалих немає, випадків прояву російської агресії не зафіксовано. Запаси ліків, топлива, продукти харчування — в достатній кількості. Транспорт, лікарні, магазини, аптеки, банки працюють”, — розповів Лукашук.

Він також додав, що в області працюють спеціальні боти у месенджерах. Завдяки їм можна отримувати сповіщення про сирени, а також залишати повідомлення про підозрілих осіб та мітки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: