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Вторгнення Росії в Україну: яка ситуація в Дніпропетровській області

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Вторгнення Росії в Україну: яка ситуація в Дніпропетровській області

Національна поліція України

Ситуація на Дніпропетровщині контрольована і спокійна.

На Дніпропетровщині ситуація під контролем силовиків. Ніч пройшла без надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

“Станом на 09:00 ситуація на Дніпропетровщині контрольована і спокійна. Ніч минула без надзвичайних ситуацій. Жоден солдат російської армії кордон Дніпропетровщини не перетнув. Постраждалих немає, випадків прояву російської агресії не зафіксовано. Запаси ліків, топлива, продукти харчування — в достатній кількості. Транспорт, лікарні, магазини, аптеки, банки працюють”, — розповів Лукашук.

Він також додав, що в області працюють спеціальні боти у месенджерах. Завдяки їм можна отримувати сповіщення про сирени, а також залишати повідомлення про підозрілих осіб та мітки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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