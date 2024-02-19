"Втрачаємо наших героїв": командувач Сухопутних військ - про затягування підтримки Заходом

Поки Захід затягує із підтримкою, Україна втрачає своїх героїв.

Про це сказав командувач Сухопутних військ військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Десь на травень місяць (2022 року - ред.) у нас почали закінчуватися боєприпаси радянського зразка, які були на той час в наших запасах. І тому ми надіялись, що допомога Заходу прийде дуже швидко. На жаль, це було не так. І багато ми втратили найбільш підготовлених хлопців, які своїм життям тримали ворога. При недостатній кількості боєприпасів. Якщо б ми отримали боєприпаси своєчасно, то ці втрати були б набагато менші", - сказав він.

Павлюк зазначив, що зараз це повторилося. Він запевнив, що керівництво держави робить усе, щоб максимально зробити так, що українські військові були забезпечені боєприпасами.

"Так як і зараз, коли ми знову маємо певну проблему в боєприпасах – за кожний день, коли нам надходить менше допомоги, це день, коли ми втрачаємо наших героїв. Якщо подивитися на армії, які є в Європі, то я не думаю, що вони здатні вести такі дії. Всі надіються на колективну безпеку в системі НАТО. Тому і забезпечення нашої країни стало такою проблемою, що немає боєприпасів, і немає того, що нам потрібно. Коли мільйони боєприпасів потрібні українській армії для того, щоб стримувати ворога. А ще більше, щоб вести відповідні наступальні дії", - наголосив він.

Нагадаємо, за спостереженнями західного журналіста, Україна опинилися у важкій військовій кризі.

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