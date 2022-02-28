Втрачаючи наступ, ЗС РФ висувають підрозділи збройних сил Білорусі до Волинського напрямку

ЗС РФ продовжують використовувати територію Білорусі для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації.
Упродовж дня російські війська здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки і ракетно-артилерійського озброєння на напрямках, насамперед з метою оточення та захоплення Києва та великих міст України, зокрема, Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона і Маріуполя.
В Генштабі ЗСУ повідомляють, що значна частка військової техніки прибуває з території Білорусі та через окуповану територію АР Крим.
Окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з’єднань Збройних сил Білорусі розпочали переміщення до державного кордону України на Волинському напрямку. Крім того, територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни.
Також повідомляється, що літаки збройних сил РФ відновили ведення повітряної розвідки об’єктів на території України з повітряного простору Білорусі.
"Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права", - сказано у повідомленні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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