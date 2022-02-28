Втрачаючи наступ, ЗС РФ висувають підрозділи збройних сил Білорусі до Волинського напрямку

ЗС РФ продовжують використовувати територію Білорусі для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації.

Упродовж дня російські війська здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки і ракетно-артилерійського озброєння на напрямках, насамперед з метою оточення та захоплення Києва та великих міст України, зокрема, Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона і Маріуполя.

В Генштабі ЗСУ повідомляють, що значна частка військової техніки прибуває з території Білорусі та через окуповану територію АР Крим.

Окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з’єднань Збройних сил Білорусі розпочали переміщення до державного кордону України на Волинському напрямку. Крім того, територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни.

Також повідомляється, що літаки збройних сил РФ відновили ведення повітряної розвідки об’єктів на території України з повітряного простору Білорусі.

"Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права", - сказано у повідомленні.