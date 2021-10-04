"Втрачений смак": у спецпроєкті ТСН розвінчають міфи про українську кухню

Спецкореспондентка ТСН Неллі Ковальська та історик, дослідник української кухні Ігор Нетудихаткін вирушать у експедицію, щоб дізнатися, якими насправді були кулінарні вподобання наших пращурів.

4 жовтня о 19:30 в ефірі ТСН на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра спецпроєкту "Втрачений смак". На глядачів чекає п’ять сюжетів, у яких розвінчають класичні уявлення про українську кухню. ТСН дослідить меню наших пращурів з 16 по 20 століття та з’ясує, як та чому змінювалися кулінарні вподобання українців.

Борщ, сало та вареники – перше, що спадає на думку, коли говорять про українську кухню. Звернувшись до стародруків, літописів й інших історичних джерел, ТСН з’ясувала, що насправді у раціоні наших пращурів дуже мало спільного з цими продуктами. Протягом століть вони точно не були основними для українців. Що ж їли натомість? Спецкореспондентка ТСН Неллі Ковальська та історик, дослідник української кухні Ігор Нетудихаткін проїдуть всю Україну у пошуках відповідей.

Разом вони проведуть кулінарне дослідження, за основу якого візьмуть застілля історичних персонажів, про яких точно є відомості у письмових джерелах. У спецпроєкті глядачі дізнаються, що їв Богдан Хмельницький та Патріарх Макарій під час зустрічі у Богуславі. Які страви готували у Софії Київській для бенкету на честь закладання першої цеглини Андріївської Церкви? А також яким був обід Оноре де Бальзака на українському кордоні по дорозі до його коханої Евеліни Ганської.

"Ми намагалися не зводити все до конкретних трапез, а масштабувати. Дізналися, наприклад, звідки в нашому раціоні сало та чому ми так любимо свинину. Ми розбирались, хто ми насправді – м’ясоїди чи рибоїди? Іноді ми просто наштовхувались на сенсації. Треба розуміти, що "українська кухня" - поняття невичерпне і дуже багатогранне", - прокоментувала Неллі Ковальська.

Одним з цікавих відкриттів ТСН є, наприклад, факт, що за 30 років до того, як кава офіційно з’явилась на території України - у Львові, напій вже був у місті Богуслав, де знаходилась ставка Богдана Хмельницького. Виявляється, Хмельницький перебував у турецькому полоні і там призвичаївся до кави, а пізніше регулярно отримував її в подарунок від закордонних послів та гостей. А рецепти консервування риби були відомі на території України ще за часів козацтва. Запорожці надзвичайно полюбляли оселедці, а виловлювали їх тільки з Азовського моря, відповідно мусили вигадати спосіб, як їх доставити.

ТСН також з’ясували, що славнозвісна сосиска в тісті - це варіація американського хот-дога. І з’явилась ця страва завдяки Микиті Хрущову. Політику так сподобались закордонні хот-доги, що на державному рівні вирішили вигадати щось схоже, але з "радянським присмаком".

У спецпроєкті глядачі дізнаються унікальні та майже втрачені рецепти страв, які були поширені у різних регіонах України. Зокрема, Неллі Ковальська зварить варення з зелених горіхів. Вражаючим елементом якого є етап вимочування горіхів у селітрі. Також журналістка приготує борщ, який був на столі у Богдана Хмельницького. Які інгридієнди входили у цю страву, глядачі дізнаються вже скоро в ефірі ТСН.

"Це реальні кулінарні історії, часом вони сенсаційні і в них важко повірити. Ми покажемо нашу справжню кулінарну історію - не підмінену і не спрощену, яскраву і шляхетну. Так, вареники і борщ безумовно наші, але ці страви від початку були актуальні здебільшого на Полтавщині. На решті ж територій, виявляється, панувало кулінарне різнобарв’я, яке важко уявити. Для нас важливо, щоб наші глядачі знали про це, цікавились та, можливо, спробували власноруч відтворити деякі оригінальні кулінарні рецепти",- прокоментувала заступниця директора департаменту з нових форматів 1+1 Ольга Кашпор.

Дивіться спецпроєкт "Втрачений смак" 4-8 жовтня у вечірньому випуску ТСН о 19:30 на 1+1 та онлайн на сайті ТСН.ua.

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