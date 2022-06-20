Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька, а в промзоні міста - пекло - Гайдай

Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька, а в промзоні міста - пекло - Гайдай

Російські військові посилили артилерійські та авіаційні обстріли на Луганщині.

Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Така ж ситуація в районах Тошківки та Устинівки, адже окупанти хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки.

Про це сьогодні, 20 червня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Бої точаться також в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська.

"Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька, а в промзоні міста - пекло від обстрілів", - зазначив Гайдай.

Він додав, що втрачений населений пункт - це не означає "програна війна".

"Луганщину будуть боронити до останнього, ми будемо стримувати орду, скільки це буде потрібно", - зазначив він.

За словами Гайдая, окупанти продовжують використовувати "повзучу" тактику, тобто винищують Луганщину з усієї можливою зброї.

Також він додав, що українські захисники мають успіхи у вуличних боях, однак ворожа артилерія переважає.

"Лисичанськ рашисти нищать наперед, розуміючи, що оборону міста не подужають. В руйнації оркам допомагають місцеві зрадники - вони коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди та по важливих структурах для життєдіяльності", - зазначив Голова ОВА.

Водночас з Лисичанська місцева влада, поліцейські, рятувальники та волонтери проводять евакуацію жителів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

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